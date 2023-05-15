Зеленський зустрівся з прем'єром Британії

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Фото: twitter/RishiSunak

У понеділок, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії після своїх робочих візитів до Італії, Німеччини та Франції. Там він уже зустрівся з прем'єром країни Ріші Сунаком.

Про це повідомили Ріші Сунак та Володимир Зеленський.

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"З поверненням", — написав Сунак та опублікував спільне фото зустрічі з українським Президентом.

Своєю чергою, Володимир Зеленський також сповістив про свій візит до Великої Британії та коротко розповів про тему переговорів.

"Радий знову зустрітися з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Продовжуємо працювати заради перемоги України", — напив глава української держави.

Перед цим він розповів, що Британія — лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. І сьогодні ця співпраця продовжиться. Президент зазначив, що зустрінеться з Ріші Сунаком та вони проведуть предметні переговори тет-а-тет і делегаціями.

Згодом у канцелярії британського прем'єра повідомили, що Зеленський зустрінеться з Ріші Сунаком в Чекерсі, ставши першим світовим лідером, якого прем’єр-міністр прийняв у своїй резиденції.

Планується, що Сунак оголосить про надання додаткової військової допомоги після того, як минулого тижня Лондон підтвердив постачання далекобійних ракет Storm Shadow.

Візити Зеленського

Перед тим, як відвідати Британію, Президент України 13 травня відвідав Італію та Ватикан. Він провів зустрічі з президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою та прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні, а далі вирушив на аудієнцію з главою католицької церкви Папою Франциском.

Зеленський попросив Франциска засудити російські злочини в Україні та запропонував йому долучитися до реалізації української "формули миру". З владою Італії Зеленський домовився про постачання зброї та ППО.

Вже у ніч проти 14 травня Зеленський прибув до Берліна, відвідавши Німеччину вперше з початку повномасштабного вторгнення. Там він зустрівся з німецьким прем'єр-міністром Олафом Шольцом для обговорення важливих для України питань, зокрема НАТО.

А ввечері 14 травня Зеленський прибув до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили надання Україні військової допомоги та участь Франції у "коаліції винищувачів". Також було згадано про майбутню інтеграцію України в ЄС та вступ до НАТО.

Нагадаємо, під час свого візиту у Францію Зеленський та Макрон закликали Росію відвести війська із Запорізької атомної електростанції. Своїми діями на території ЗАЕС окупанти створюють серйозну загрозу.