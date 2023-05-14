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Володимир Зеленський прибув до Німеччини

14 травня 2023 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Володимир Зеленський прибув до Німеччини
Президент України Володимир Зеленський виступає під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Києві. Фото: УНІАН / Ревера Сергій
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Також він зазначив мету свого приїзду.

Відповідну заяву глава держави оприлюднив у Twitter.

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"Вже в Берліні. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄВРОПА. НАТО. Безпека", — йдеться в дописі Зеленського.

Нагадаємо, що 14 травня президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Це відбудеться вперше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Також ми повідомляли, що 13 травня Андрій Єрмак повідомив про результати співпраці з міжнародними партнерами над питаннями посилення оборони України. Анонсовано новий пакет допомоги від Німеччини на 2,7 мільярди євро.

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