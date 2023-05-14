Президент України Володимир Зеленський виступає під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Києві. Фото: УНІАН / Ревера Сергій

Сьогодні, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Також він зазначив мету свого приїзду.

Відповідну заяву глава держави оприлюднив у Twitter.

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"Вже в Берліні. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄВРОПА. НАТО. Безпека", — йдеться в дописі Зеленського.

Already in Berlin. Weapons. Powerful package. Air defense. Reconstruction. EU. NATO. Security. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

Нагадаємо, що 14 травня президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Це відбудеться вперше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Також ми повідомляли, що 13 травня Андрій Єрмак повідомив про результати співпраці з міжнародними партнерами над питаннями посилення оборони України. Анонсовано новий пакет допомоги від Німеччини на 2,7 мільярди євро.