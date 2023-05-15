Зеленський і Макрон закликали Росію залишити Запорізьку АЕС

Український та французький президенти у Парижі. Фото: Reuters/Christian Hartmann/Pool

Володимир Зеленський і Еммануель Макрон вимагають від Росії відвести війська із Запорізької атомної електростанції. Своїми діями на території ЗАЕС окупанти створюють серйозну загрозу.

Про це йдеться у спільній декларації, ухваленій президентами України Володимиром Зеленським та Франції Еммануелем Макроном.

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Зеленський і Макрон після переговорів у Парижі ухвалили спільну декларацію.

У ній обидва президенти вимагають від російських агресорів "негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Запорізька АЕС

Окремо у декларації згадується захоплена російськими окупаційними військами Запорізька атомна електростанція.

Зеленський і Макрон заявили, що Росія має залишити територію цієї електростанції, наголосивши на тому, що окупанти створюють серйозну загрозу як "безвідповідальним захопленням" Запорізької АЕС, так і її подальшою мілітаризацією.

Нагадаємо, що у Парижі Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном обговорив надання Україні військової допомоги та участь Франції у "коаліції винищувачів". Також було згадано про майбутню інтеграцію України в ЄС та вступ до НАТО.