Зеленський у Ватикані зустрівся із Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський та Папа Римський. Фото: Vatican Media/REUTERS

Сьогодні, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану. Він уже зустрівся із Папою Римським.

Про це повідомляє France24 та Володимир Зеленський.

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Зустріч Зеленського з Папою Римським

Це перша зустріч українського лідера з Папою Римським після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Зеленський наголосив, що він вдячний Папі Римському за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців.

Президент України розповів, про що говорив з понтифіком:

"Наголосив на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому. Крім цього, попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором. Також розказав про нашу формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації".

Понтифік неодноразово закликав до миру в Україні після широкомасштабної агресії Росії в лютому минулого року. Він також пропонував виступити посередником з Москвою.

Володимир Зеленський на зустрічі з Папою Римським. Фото: Vatican Media/REUTERS

Володимир Зеленський на зустрічі з Папою Римським. Фото: Vatican Media/REUTERS

Володимир Зеленський на зустрічі з Папою Римським. Фото: Vatican Media/REUTERS

Володимир Зеленський на зустрічі з Папою Римським. Фото: Vatican Media/REUTERS

Представники української влади та Папа Римський. Фото: Vatican Media/REUTERS

Нагадаємо, завтра, 14 травня, президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Це відбудеться вперше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Також ми писали, що у суботу, 13 травня, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Це перша його поїздка до європейської країни з початку повномасштабного вторгнення. У Римі відбулась зустріч президентів України та Італії.

Додамо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.