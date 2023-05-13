Зеленський у Ватикані зустрівся із Папою Римським
Сьогодні, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану. Він уже зустрівся із Папою Римським.
Про це повідомляє France24 та Володимир Зеленський.
Зустріч Зеленського з Папою Римським
Це перша зустріч українського лідера з Папою Римським після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
Зеленський наголосив, що він вдячний Папі Римському за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців.
Президент України розповів, про що говорив з понтифіком:
"Наголосив на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому. Крім цього, попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором. Також розказав про нашу формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації".
Понтифік неодноразово закликав до миру в Україні після широкомасштабної агресії Росії в лютому минулого року. Він також пропонував виступити посередником з Москвою.
Нагадаємо, завтра, 14 травня, президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Це відбудеться вперше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
Також ми писали, що у суботу, 13 травня, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Це перша його поїздка до європейської країни з початку повномасштабного вторгнення. У Римі відбулась зустріч президентів України та Італії.
Додамо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.