Зеленський повідомив про візит до Британії: з ким зустрінеться Президент

Зустріч Володимира Зеленського і Ріші Сунака у Києві. Фото: пресслужба Офісу Президента України

Володимир Зеленський із Франції відправиться до Великої Британії. У Лондоні Президент України проведе переговори із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Візит до Британії

Президент України Володимир Зеленський продовжив своє турне по європейських країнах.

Після Франції він відвідає Велику Британію.

Мета візиту

Зеленський заявив, що у Лондоні зустрінеться із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Предметні переговори відбудуться у як у форматі тет-а-тет, так і делегаціями.

"Велика Британія — лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться", — наголосив Президент України.

Нагадаємо, що у Парижі Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном обговорив надання Україні військової допомоги та участь Франції у "коаліції винищувачів". Також було згадано про майбутню інтеграцію України в ЄС та вступ до НАТО.