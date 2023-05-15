Зеленський повідомив про візит до Британії: з ким зустрінеться Президент
Володимир Зеленський із Франції відправиться до Великої Британії. У Лондоні Президент України проведе переговори із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на своєму Telegram-каналі.
Візит до Британії
Президент України Володимир Зеленський продовжив своє турне по європейських країнах.
Після Франції він відвідає Велику Британію.
Мета візиту
Зеленський заявив, що у Лондоні зустрінеться із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Предметні переговори відбудуться у як у форматі тет-а-тет, так і делегаціями.
"Велика Британія — лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться", — наголосив Президент України.
Нагадаємо, що у Парижі Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном обговорив надання Україні військової допомоги та участь Франції у "коаліції винищувачів". Також було згадано про майбутню інтеграцію України в ЄС та вступ до НАТО.