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Зеленский встретился с премьером Великобритании

15 мая 2023 12:22
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Зеленский встретился с премьером Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: twitter/RishiSunak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию после своих рабочих визитов в Италию, Германию и Францию. Там он уже встретился с премьером страны Риши Сунаком.

Об этом сообщили Риши Сунак и Владимир Зеленский.

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Визит Зеленского в Великобританию

"С возвращением", — написал Сунак и опубликовал совместное фото встречи с украинским Президентом.

В свою очередь Владимир Зеленский также сообщил о своем визите в Великобританию и кратко рассказал о теме переговоров.

"Рад вновь встретиться с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Продолжаем работать ради победы Украины", — напил глава украинского государства.

Перед этим он рассказал, что Британия является лидером, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. И сегодня это сотрудничество продолжится. Президент отметил, что встретится с Риши Сунаком и они проведут предметные переговоры тет-а-тет и делегациями.

Затем в канцелярии британского премьера сообщили, что Зеленский встретится с Риши Сунаком в Чекерсе, став первым мировым лидером, которого премьер-министр принял в своей резиденции.

Планируется, что Сунак объявит о предоставлении дополнительной военной помощи после того, как на прошлой неделе Лондон подтвердил поставки дальнобойных ракет Storm Shadow.

Визиты Зеленского

Перед тем как посетить Британию, Президент Украины 13 мая посетил Италию и Ватикан. Он провел встречи с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, а затем отправился на аудиенцию с главой католической церкви Папой Франциском.

Зеленский попросил Франциска осудить российские преступления в Украине и предложил ему принять участие в реализации украинской "формулы мира". С властями Италии Зеленский договорился о поставках оружия и ПВО.

Уже в ночь на 14 мая Зеленский прибыл в Берлин, посетив Германию впервые с начала полномасштабного вторжения. Там он встретился с немецким премьер-министром Олафом Шольцом для обсуждения важных для Украины вопросов, в частности, НАТО.

А вечером 14 мая Зеленский прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили предоставление Украине военной помощи и участие Франции в "коалиции истребителей". Также было упомянуто о будущей интеграции Украины в ЕС и вступлении в НАТО.

Напомним, во время своего визита во Францию Зеленский и Макрон призвали Россию отвести войска из Запорожской атомной электростанции. Своими действиями на территории ЗАЭС оккупанты создают серьезную угрозу.

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