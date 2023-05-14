Зеленський приїхав до Макрона на вечерю: подробиці візиту у Париж

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон під час зустрічі у Парижі 9 лютого 2023 року. Фото: Офіс Президента

У Єлисейському палаці підтвердили, що сьогодні, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський відвідає Париж. Там він проведе робочу вечерю зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомляють CNN та Le Figaro.

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Візит Зеленського до Парижа

"Цей обмін думками дасть їм змогу продовжити і поглибити діалог довіри після їхньої зустрічі 8 лютого в Парижі та регулярних телефонних обмінів відтоді", — цитує CNN пресслужбу французького лідера.

Також зазначається, що під час зустрічі Макрон підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у справі відновлення законних прав України та захисту її фундаментальних інтересів.

"Тому дискусія цього вечора буде зосереджена на підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на невідкладні військові та гуманітарні потреби України. Два президенти також обговорять довгострокові перспективи повернення миру в Європу, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який підтримує Франція", — заявили в Єлисейському палаці.

Le Figaro з посиланням на пресслужбу Макрона повідомляє, що "сьогоднішня дискусія буде присвячена підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на невідкладні військові та гуманітарні потреби України".

"Два президенти також зможуть обговорити довгострокові перспективи повернення до миру в Європі, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який Франція підтримує", — заявили у Єлисейському палаці.

Підтвердив свій візит до Парижа і сам Зеленський. Він написав про це у своєму Telegram.

"Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин", — розповів український лідер.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що його поїздки до країн Європи спрямовані на те, щоб створити коаліцію країн-партнерів, у межах якої нашим військовим передадуть винищувачі західного зразка.

Також ми писали, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся із президентом Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Після зустрічі Зеленський подякував за військову підтримку України.

Додамо, 14 травня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини. Глава української держави вже зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром.

Також раніше стало відомо, що після візиту Німеччини Володимир Зеленський відвідає Францію. Візит до Парижа запланований на сьогодні.