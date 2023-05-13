Зеленський підбив підсумки свого візиту в Італію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки своєї поїздки до Італії. За його словами, Україна стане ще міцнішою.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Підсумки поїздки Зеленського до Італії

"Італія продовжить підтримку України — настільки, наскільки потрібно, щоб нам вистояти й захистити своїх людей, свою територію. Погоджуємо з Джорджею, пані Прем’єр-міністром, нові наші спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовились про зброю і ППО", — повідомив Зеленський.

За його словами, є спільна декларація з Італією. Зеленський розповів, Рим підтримав початок переговорів у цьому році щодо вступу України до ЄС, а також сигнали щодо НАТО.

Український лідер розповів також про зустріч із Папою Римським. За його словами, це була розмова, яка дійсно може вплинути на історію та зупинити російську агресію. Зеленський сказав Папі Римському про злочини російських окупантів та депортацію українських дітей.

"Попросив Його Святість допомогти повернути наших дітей додому — в Україну. І ще одне. Особливо я вдячний усім тим людям, які були на вулицях Рима з нашими, українськими, прапорами, які зустрічали українську делегацію з відкритим серцем і щирою доброю емоцією", — додав Зеленський.

Нагадаємо, cьогодні, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану. Він уже зустрівся із Папою Римським.

Також ми писали, що у суботу, 13 травня, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Це перша його поїздка до європейської країни з початку повномасштабного вторгнення. У Римі відбулась зустріч президентів України та Італії.

Додамо, 14 травня, президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Це відбудеться вперше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.