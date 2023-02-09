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Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

9 февраля 2023 08:01
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона: видео
Владимир Зеленский 8 февраля побывал с визитом во Франции
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. Это самая высокая награда во Франции, которую присуждает президент за военные или гражданские заслуги.

Об этом Макрон сообщил в Twitter.

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"Это дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность", — написал президент Франции.

Также Макрон отметил, что Украина никогда не будет одинокой, поскольку она борется за мир и несет ценности Европейского союза, а также гарантировал, что страна может рассчитывать на Францию.

Визит Зеленского во Францию

Владимир Зеленский в среду вечером, 8 февраля, впервые с начала полномасштабного вторжения россии побывал в Париже. Там он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Во время встречи Макрон заверил, что Франция будет поддерживать Украину, сопровождая ее победой. В то же время Зеленский призвал как можно быстрее поставить тяжелое вооружение и самолеты.

"Чем быстрее Украина получит тяжелое оружие большой дальности, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится эта российская агрессия, и мы сможем вернуться к миру в Европе", — подчеркнул он.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский также находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны. Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будут приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков для Украины.

Добавим, что 9 февраля Зеленский планирует встретиться с премьером Италии Джорджией Мэлони в Брюсселе.

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