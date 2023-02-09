Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона: видео

Владимир Зеленский 8 февраля побывал с визитом во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. Это самая высокая награда во Франции, которую присуждает президент за военные или гражданские заслуги.

Об этом Макрон сообщил в Twitter.

Вручение ордена

"Это дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность", — написал президент Франции.

Также Макрон отметил, что Украина никогда не будет одинокой, поскольку она борется за мир и несет ценности Европейского союза, а также гарантировал, что страна может рассчитывать на Францию.

Hommage à l'Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 February 2023

Визит Зеленского во Францию

Владимир Зеленский в среду вечером, 8 февраля, впервые с начала полномасштабного вторжения россии побывал в Париже. Там он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Во время встречи Макрон заверил, что Франция будет поддерживать Украину, сопровождая ее победой. В то же время Зеленский призвал как можно быстрее поставить тяжелое вооружение и самолеты.

"Чем быстрее Украина получит тяжелое оружие большой дальности, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится эта российская агрессия, и мы сможем вернуться к миру в Европе", — подчеркнул он.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский также находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны. Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будут приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков для Украины.

Добавим, что 9 февраля Зеленский планирует встретиться с премьером Италии Джорджией Мэлони в Брюсселе.