Зеленський зустрівся з Макроном та Шольцом у Парижі

Лідери проведуть спільну вечерю та переговори

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижу на переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Крім того, на зустрічі буде канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це повідомляє BFMTV.

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Відомо, що Президент України вже прибув до Єлисейського палацу на вечерю з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом.

Після виходу із літака Президента Зеленського зустрів міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Після цього глава держави сів в автомобіль та вирушив до Єлисейського палацу.

Очікується, що лідери проведуть разом вечерю та переговори.

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23:35 Під час пресконференції в Єлисейському палаці український президент заявив, що "щасливий бути тут", щоб зміцнити "нашу континентальну єдність".

23:29 Макрон підтвердив рішучу підтримку України.

"Ми стоїмо на боці України, твердо з рішучістю супроводжувати її до перемоги", — наголосив президент Франції.

За його словами, те, що зараз відбувається в Україні, впливає на майбутнє Європи.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну. Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії будуть ухвалені важливі у військовому плані рішення. Також він нагадав про відправку танків для України.

Додамо, що завтра Зеленський планує зустрітися з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні у Брюсселі.