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Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

8 лютого 2023 19:28
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Зеленський у Великобританії: підсумки історичного візиту
У середу, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський здійснив свій другий офіційний візит після початку війни
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У середу, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до столиці Великої Британії — Лондона. Це його друга закордонна поїздка з моменту повномасштабного вторгнення росії до України. 21 грудня Президент побував у США, що загалом стало його першим закордонним та неочікуваним візитом із початку війни 24 лютого.

Якою ж була подорож до Великої Британії, потужного союзника України у війні проти росії — читайте у Новини.LIVE.

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Лондон стояв поруч з Києвом з першого дня війни 

Візит Зеленського до Великої Британії, як і попередній до США, тримався у таємниці. Проте не у цілковитій, як це було із американською поїздкою. Останніми днями ЗМІ повідомляли про персональну участь Зеленського у саміті країн-членів ЄС, який відбудеться 9-10 лютого у Брюсселі.

8 лютого близько 12:30 британський літак із українським лідером приземлився в аеропорту Лондона. Там його особисто зустрічав британський прем'єр Ріші Сунак, а під час перемовин на Даунінг-стріт називав лідера України "своїм другом".

Опісля Зеленський під бурхливі овації виступив у парламенті Великої Британії, вперше зустрівся із королем Чарльзом III у Букінгемському палаці та відвідав українських військових, які проходять на території Британії військові навчання та підготовку.

Виступаючи перед депутатами, Зеленський подякував їм за "хоробрість".

Зеленський
Фото: president.gov.ua

"Лондон стояв на боці Києва з першого дня, з перших секунд і хвилин війни простягав руку допомоги, коли світ ще не розумів, як реагувати. Борисе, вам вдалося об’єднати інших, коли це здавалося абсолютно, абсолютно неможливим. Ви всі продемонстрували характер, сильний британський характер. Ви не пішли на компроміси щодо України", — сказав він.

Особисте звернення до колишнього премʼєр-міністра Бориса Джонсона, який також був присутній у парламенті Великої Британії, було адресоване не просто так. Саме він був одним із тих впливових лідерів, який порадив Зеленському не підписувати жодних мирних домовленостей із володимиром путіним. Для цього Джонсон навіть приїхав до Києва наприкінці березня, коли російські війська все ще перебували в Ірпені та Бучі. Про це Новини.LIVE розповіли джерела у владі.

Візит Зеленського до Великої Британії
Борис Джонсон. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Британія ніколи не зачаровувалась росією. Знали, з ким мають справу

Велика Британія дійсно стояла поруч з Україною не лише на початку вторгнення, а й перед ним. Разом зі США першими надала Україні протитанкові системи та ППО. Окрім того, постійно підштовхувала Захід до рішучих дій: чи то щодо накладення санкцій на росію, чи то щодо передачі нам новітніх озброєнь, сказав в коментарі Новини.LIVE експерт-міжнародник Олександр Хара.

"Британці були першими, хто надав Україні ракети, військові гелікоптери Sea King, танки Challenger 2, що допомогло розблокувати сагу про "леопардів" Шольцу. Нараз є чутки про ймовірну передачу літаків, однак я в цьому не впевнений. Адже у них немає на озброєнні тих моделей, які нам потрібні. Проте цілком може бути підготовка пілотів", — припустив Хара.

Олександр Хара
Олександр Хара. Фото: telegraf.com.ua

Лондон, на відміну від німців, які були зачаровані можливістю співіснування з росією, її залучення в європейську політику та економіку, аби забезпечити мир на європейському континенті, знав, з ким мають справу, запевняє Хара. Тому там чудово розуміють посилення усієї необхідної допомоги, яка потрібна Україні перед активізацією бойових дій.

"В цьому ключі Велика Британія є одним із надійних партнерів, який нас підтримує і спроможна це робити, до речі. Країна входить в так званий англосаксонський світ, члени-країни якого є найбільш надійними партнерами України. Вони не стримують себе штучними червоними лініями, які в уяві певних європейських лідерів можуть чимсь спровокувати росію на більшу ескалацію. Тому візит Зеленського до Великої Британії дуже позитивний", — підсумував експерт.

Візит Зеленського до Великої Британії
Фото: Aaron Chown/REUTERS

Які ж підсумки першого візиту Зеленського до Великої Британії 

На зустрічі із Зеленським Сунак зазначив, що Велика Британія є провідним європейським союзником України в НАТО і збільшуватиме фінансування її збройних сил. Він доручив міністру оборони вивчити, які саме винищувачі можна було б передати Україні. Йдеться, правда, про "довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна".

Зеленський Сунак
Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Також Британія розпочне програму з підготовки українських морських піхотинців і не виключено, що навесні почне навчати українських пілотів на західних винищувачах. Загалом цьогоріч цифра підготовки становитиме 20 тисяч українських солдатів.

Також офіційний Лондон оголосив про нові санкції проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку, таку як безпілотники. Ймовірно, що у санкційний список потрапила Світлана Кривоногих, яку називають колишньою коханкою володимира путіна та матір'ю його доньки.

Після візиту до Лондона увечері середи, 8 лютого, Президент Зеленський прибуде до Парижа. Там у нього начебто запланована зустріч із французьким президентом Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом.

У четвер, 9 лютого, Зеленського чекають на саміті Європейського Союзу. Головна тема, яка планується до обговорення, розблокування надання Україні авіації.

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