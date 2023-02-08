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Зеленський завтра зустрінеться з прем'єркою Італії у Брюсселі

8 лютого 2023 21:12
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Зеленський завтра зустрінеться з прем'єркою Італії
Президент України Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Peter Nicholls
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Зустріч відбудеться завтра, 9 лютого, в Брюсселі.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

За інформацією видання, Мелоні відвідає Брюссель для участі у засіданні Європейської ради. Крім того, вона проведе двосторонні переговори з президентом Зеленським.

Деталі майбутньої зустрічі політиків наразі невідомі.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну. Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії будуть ухвалені важливі у військовому плані рішення. Також він нагадав про відправку танків для України.

Додамо, що сьогодні також планується зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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