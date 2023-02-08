Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу — Пряма трансляція

Зеленський зустрівся з Макроном та Шольцом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу. Він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Новини.LIVE ведуть пряму трансляцію зустрічі лідерів.

Текстова трансляція

23:45 Макрон вітає "вражаючу мужність, прозорість і відданість" Володимира Зеленського.

Зі свого боку Олаф Шольц привітав "мужність", "хоробрість" і "стійкість" українців.

23:39 Макрон запевняє Зеленського у своїй волі продовжувати "зусилля" з доставки зброї.

"Нам потрібна зброя", — звернувся до країн-союзників Володимир Зеленський.

23:36 Макрон запевняє, що Україна "може розраховувати на нас у розбудові миру.

23:35 Під час пресконференції в Єлисейському палаці український президент заявив, що "щасливий бути тут", щоб зміцнити "нашу континентальну єдність".

23:29 Макрон підтвердив рішучу підтримку України.

"Ми стоїмо на боці України, твердо з рішучістю супроводжувати її до перемоги", — наголосив президент Франції.

За його словами, те, що зараз відбувається в Україні, впливає на майбутнє Європи.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну. Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії будуть ухвалені важливі у військовому плані рішення. Також він нагадав про відправку танків для України.

Додамо, що завтра Зеленський планує зустрітися з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні у Брюсселі.