Кулеба натякнув на важливі новини з Лондона, де перебуває з візитом Президент Зеленський

Кулеба анонсував важливі новини для ЗСУ під час візиту Зеленського до Лондона
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії будуть ухвалені важливі у військовому плані рішення. Також він нагадав про відправку танків для України.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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День важливих рішень
За словами Дмитра Кулеби, під час візиту української делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським до столиці Великої Британії матимуть місце певні домовленості щодо військової допомоги.
"Для України та її Сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже", — наголосив міністр закордонних справ, не ставши, втім, розкривати деталей майбутніх угод між українською та британською владами.
На чому українська делегація прибула до Лондона
Кулеба опублікував фото військово-транспортного літака королівських повітряних сил Великої Британії, на якому, за його словами, українська делегація прибула до Лондона.
"Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі", — наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, Володимир Зеленський прибув до Лондона.Це другий закордонний візит Президента з початку повномасштабного вторгнення росії.Зустрів Президента України прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Також Зеленського в аеропорту зустріли міністр оборони Бен Воллес, посол України у Британії Вадим Пристайко та посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
Як пишуть ЗМІ, Зеленський має виступити перед парламентом країни. Після цього він разом з прем'єр-міністром Великої Британії зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання. Окрім того, Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Володимиром Зеленським.
Українська делегація прилетіла на борту військово-транспортного літака C-17A Globemaster III Королівських повітряних сил, який вилетів із польського Ряшева.
Фото: Facebook Кулеби