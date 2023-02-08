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Кулеба анонсував важливі новини для ЗСУ під час візиту Зеленського до Лондона

8 лютого 2023 15:00
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Кулеба натякнув на важливі новини з Лондона, де перебуває з візитом Президент Зеленський
Українська делегація, за словами Кулеби, прилетіла до Британії літаком повітряних сил цієї країни
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії будуть ухвалені важливі у військовому плані рішення. Також він нагадав про відправку танків для України.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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За словами Дмитра Кулеби, під час візиту української делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським до столиці Великої Британії матимуть місце певні домовленості щодо військової допомоги.

"Для України та її Сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже", — наголосив міністр закордонних справ, не ставши, втім, розкривати деталей майбутніх угод між українською та британською владами.

На чому українська делегація прибула до Лондона

Кулеба опублікував фото військово-транспортного літака королівських повітряних сил Великої Британії, на якому, за його словами, українська делегація прибула до Лондона.

"Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі", — наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, Володимир Зеленський прибув до Лондона.Це другий закордонний візит Президента з початку повномасштабного вторгнення росії.Зустрів Президента України прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Також Зеленського в аеропорту зустріли міністр оборони Бен Воллес, посол України у Британії Вадим Пристайко та посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Як пишуть ЗМІ, Зеленський має виступити перед парламентом країни. Після цього він разом з прем'єр-міністром Великої Британії зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання. Окрім того, Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Володимиром Зеленським.

Українська делегація прилетіла на борту військово-транспортного літака C-17A Globemaster III Королівських повітряних сил, який вилетів із польського Ряшева.

Фото: Facebook Кулеби

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