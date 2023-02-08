Президент України Володимир Зеленський та король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III / Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III. Глава держави став першим за всю історію українсько-британських відносин, кого вшанував своєю аудієнцією британський монарх.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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"Зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом III. Привітав із нещодавнім сходженням на престол і побажав миру та процвітання британському народові. Для мене честь бути першим Президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. Вдячний Його Величності за теплий прийом і підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії", — написав Зеленський у Telegram.

Президент України також висловив подяку британцям та уряду Його Величності й наголосив на тому, що Сполучене Королівство є одним із найближчих і найважливіших союзників України.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії будуть ухвалені важливі у військовому плані рішення. Також він нагадав про відправку танків для України.