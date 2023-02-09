Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону: відео

Володимир Зеленський 8 лютого побував з візитом у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. Це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги.

Про це Макрон повідомив у Twitter.

Вручення ордена

"Це данина поваги Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість", — написав президент Франції.

Також Макрон зазначив, Україна ніколи не буде самотньою, оскільки вона бореться за мир і несе цінності Європейського союзу, а також гарантував, що країна може розраховувати на Францію.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

Візит Зеленського до Франції

Володимир Зеленський у середу ввечері, 8 лютого, вперше з початку повномасштабного вторгнення росії побував у Парижі. Там він зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Під час зустрічі Макрон запевнив, що Франція підтримуватиме Україну, супроводжуючи її до перемоги. Водночас Зеленський закликав якнайшвидше поставити важке озброєння та літаки.

"Чим швидше Україна отримає важку зброю великої дальності, чим швидше наші пілоти отримають літаки, тим швидше закінчиться ця російська агресія, і ми зможемо повернутися до миру в Європі", — підкреслив він.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський перебував також з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну. Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії будуть ухвалені важливі у військовому плані рішення. Також він нагадав про відправку танків для України.

Додамо, що 9 лютого Зеленський планує зустрітися з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні у Брюсселі.