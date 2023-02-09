Зеленський та Макрон разом полетять на саміт ЄС до Бросселя

Прибуття до Брюсселя очікується близько 10:00

У четвер, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон разом полетять на саміт ЄС до Брюселля.

Про це пише BFMTV.

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Згідно з пресрелізом Єлисейського палацу, вони вилетять о 08:30 ранку з авіабази Віллакублей поблизу Парижа. Прибуття до Брюсселя очікується близько 10:00.

Цього дня українського лідера очікують як почесного гостя на саміті ЄС, де він, як очікується, проситиме союзників надати Україні бойові літаки "якнайшвидше", як він це зробив у середу в Лондоні та Парижі.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський перебував також з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну. Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії будуть ухвалені важливі у військовому плані рішення. Також він нагадав про відправку танків для України.

Додамо, що 9 лютого Зеленський планує зустрітися з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні у Брюсселі.