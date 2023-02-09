Зеленский и Макрон вместе полетят на саммит ЕС в Броссель

Прибытие в Брюссель ожидается около 10:00.

В четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон вместе полетят на саммит ЕС в Брюссель.

Об этом пишет BFMTV.

Подробности

Согласно пресс-релизу Елисейского дворца, они вылетят в 08:30 утра из авиабазы Виллакублей вблизи Парижа. Прибытие в Брюссель ожидается около 10:00.

В этот день украинского лидера ожидают как почетного гостя на саммите ЕС, где он, как ожидается, будет просить союзников предоставить Украине боевые самолеты "как можно быстрее", как он это сделал в среду в Лондоне и Париже.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский также находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунаку за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны. Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будут приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков для Украины.

Добавим, что 9 февраля Зеленский планирует встретиться с премьером Италии Джорджией Мэлони в Брюсселе.