Зеленський на зустрічі з Олафом Шольцом подякував за оборонну допомогу від Німеччини

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Фото: Reuters

Сьогодні, 20 травня, Володимир Зеленський прилетів до Японії у рамках саміту країн G7. Президент України у суботу провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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Зустріч Зеленського з Шольцом

У суботу, 20 травня, Володимир Зеленський зустрівся практично з усіма представниками країн G7. Вже в другій половині дня Президент України зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За словами Володимира Зеленського політики обговорили перші результати візиту до Німеччини.

"Подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від Німеччини", — сказав Президент України.



Також він зазначив, що дуже важливо реалізувати пункти української формули миру. На зустрічі скоординували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи".

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