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Зеленський на зустрічі з Олафом Шольцом подякував за оборонну допомогу від Німеччини

20 травня 2023 17:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський на зустрічі з Олафом Шольцом подякував за оборонну допомогу від Німеччини
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 20 травня, Володимир Зеленський прилетів до Японії у рамках саміту країн G7. Президент України у суботу провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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Зустріч Зеленського з Шольцом

У суботу, 20 травня, Володимир Зеленський зустрівся практично з усіма представниками країн G7. Вже в другій половині дня Президент України зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За словами Володимира Зеленського політики обговорили перші результати візиту до Німеччини.

"Подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від Німеччини", — сказав Президент України.
 
Також він зазначив, що дуже важливо реалізувати пункти української формули миру. На зустрічі скоординували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи".

Нагадаємо, що сьогодні, 20 травня, Володимир Зеленський прилетів до Японії. Президент України зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії.

Володимир Зеленський зустрівся у Хіросімі із Нарендрою Моді. Це перша зустріч лідерів України та Індії з початку повномасштабної російсько-української війни.

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Володимир Зеленський зустрівся з багатьма представниками від країн G7. Президент України у суботу також зустрівся із Президентом Франції Еммануелем Макроном.

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