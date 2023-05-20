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Зеленський уперше з початку війни зустрівся з прем'єром Індії Моді

20 травня 2023 14:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський уперше з початку війни зустрівся з прем'єром Індії Моді
Переговори Зеленського і Моді. Фото: Twitter журналіста Wion Сідганта Сібала
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Володимир Зеленський зустрівся у Хіросімі із Нарендрою Моді. Це перша зустріч лідерів України та Індії з початку повномасштабної російсько-української війни.

Про це повідомляє індійське видання Wion.

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Президент України продовжує свої двосторонні міжнародні переговори зі світовими лідерами, які зібралися на саміт Великої сімки у японській Хіросімі.

Володимир Зеленський провів перемовини із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Зеленський і Моді
Фото: Twitter журналіста Wion Сідганта Сібала

Історична зустріч

Ця зустріч українського президента та індійського прем’єра стала першою з початку повномасштабної війни.

Про деталі переговорів поки що не повідомляють.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, прибув до японської Хіросіми, де відбувається саміт лідерів країн Групи семи.

Там український лідер уже зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Додамо, що із Нарендрою Моді на полях саміту Великої сімки планує зустрітися і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Американський президент планує обговорити із індійським прем’єром "священне" питання суверенітету та територіальної цілісності, зокрема, України.

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