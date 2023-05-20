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Зеленський з Президентом Європейської ради обговорили вступ України в ЄС

20 травня 2023 15:15
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський з Президентом Європейської ради обговорили вступ України в ЄС
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 20 травня, Володимир Зеленський у Японії зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Політики обговорили перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради

Володимир Зеленський написав, що на початку зустрічі було обговорено питання щодо вступу України до Європейського Союзу. Окрему увагу приділили темі експортних обмежень на українську аграрну продукцію з боку низки країн ЄС та неприпустимість їх продовження після 5 червня.
 
"Обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки нашої мирної ініціативи", — сказав Президент України.

Зеленський в Японії
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Фото: Reuters
Зеленський в Японії
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Фото: Reuters

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту Великої сімки із прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Лідери своїх країн обговорили військову допомогу Україні.

Володимир Зеленський зустрівся у Хіросімі із Нарендрою Моді. Це перша зустріч лідерів України та Індії з початку повномасштабної російсько-української війни.

Сьогодні, 20 травня, Володимир Зеленський прилетів до Японії. Президент України зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії.

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