Зеленський з Президентом Європейської ради обговорили вступ України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Фото: Reuters

Сьогодні, 20 травня, Володимир Зеленський у Японії зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Політики обговорили перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський написав, що на початку зустрічі було обговорено питання щодо вступу України до Європейського Союзу. Окрему увагу приділили темі експортних обмежень на українську аграрну продукцію з боку низки країн ЄС та неприпустимість їх продовження після 5 червня.



"Обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки нашої мирної ініціативи", — сказав Президент України.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Фото: Reuters

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