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Зеленський прилетів до Японії на саміт Великої сімки

20 травня 2023 10:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський прилетів до Японії на саміт Великої сімки
Володимир Зеленський прибув до Хіросіми. Фото: Reuters/Issei Kato
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент України Володимир Зеленський прибув до японської Хіросіми. Глава Української держави візьме участь у саміті Великої сімки і проведе важливі переговори з партнерами та друзями  нашої країни.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на своєму офіційному Twitter-акаунті.

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Президент України Володимир Зеленський прилетів до Японії.

Тут глава Української держави візьме участь у саміті лідерів країн Великої сімки.

Мета візиту Президента

Президент України наголосив на необхідності присутності на такому заході.

"Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги", — так окреслив мету свого візиту глава держави.

Володимир Зеленський запевнив, що сьогодні мир в Україні стане ближчим.

Нагадаємо, вчора, 19 травня, стартував саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Ліги арабських держав. Він закликав сприяти захисту наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою.

Додамо, що Володимир Зеленський планує зустрітисяу Хіросімі з президентом США Джо Байденом. Зустріч відбудеться в рамках саміту країн Групи семи.

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