Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский на встрече с Олафом Шольцом поблагодарил за оборонную помощь от Германии arrow

Зеленский на встрече с Олафом Шольцом поблагодарил за оборонную помощь от Германии

20 мая 2023 17:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский на встрече с Олафом Шольцом поблагодарил за оборонную помощь от Германии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский прилетел в Японию в рамках саммита стран G7. Президент Украины в субботу провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Шольцом

В субботу, 20 мая, Владимир Зеленский встретился практически со всеми представителями стран G7. Уже во второй половине дня Президент Украины встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

По словам Владимира Зеленского, политики обсудили первые результаты визита в Германию.

"Поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получает от Германии", — сказал Президент Украины.

Он также отметил, что очень важно реализовать пункты украинской формулы мира. На встрече скоординировали позиции накануне заседания саммита "Группы семи".

Напомним, что сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский прилетел в Японию. Президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании.

Владимир Зеленский встретился в Хиросиме с Нарендрой Моди. Это первая встреча лидеров Украины и Индии с начала полномасштабной русско-украинской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях саммита Большой семерки с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Лидеры своих стран обсудили военную помощь Украине.

Владимир Зеленский в Японии встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Политики обсудили ход реализации рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский Союз.

Владимир Зеленский встретился со многими представителями стран G7. Президент Украины в субботу также встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас