Зеленский на встрече с Олафом Шольцом поблагодарил за оборонную помощь от Германии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Фото: Reuters

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский прилетел в Японию в рамках саммита стран G7. Президент Украины в субботу провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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Встреча Зеленского с Шольцом

В субботу, 20 мая, Владимир Зеленский встретился практически со всеми представителями стран G7. Уже во второй половине дня Президент Украины встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

По словам Владимира Зеленского, политики обсудили первые результаты визита в Германию.

"Поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получает от Германии", — сказал Президент Украины.



Он также отметил, что очень важно реализовать пункты украинской формулы мира. На встрече скоординировали позиции накануне заседания саммита "Группы семи".

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