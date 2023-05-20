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Зеленський в Японії зустрівся з Еммануелем Макроном

20 травня 2023 17:22
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський в Японії зустрівся з Еммануелем Макроном
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 20 травня, Володимир Зеленський зустрівся з багатьма представниками від країн G7. Президент України у суботу також зустрівся із Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський зустрівся з Макроном

У рамках саміту G7 у Японії Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Дякую Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України", — написав Президент України.

Також він додав, що підтримка Франції щодо коаліції винищувачів та її участі в тренувальній місії з підготовки українських пілотів є дуже важливою. 

Крім цього Володимир Зеленський акцентував увагу на пріоритетності реалізації української формули миру та залученні до неї якомога більшої кількості країн. Президент України проінформував про продуктивний візит на саміт Ліги арабських держав. 

"Вдячний Еммануелю Макрону за початок виконання домовленостей, досягнутих під час візиту до Франції, і продовження оборонної співпраці", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 травня, Володимир Зеленський прилетів до Японії. Президент України зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії.

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