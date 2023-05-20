Зеленський і Мелоні у Хіросімі обговорили ППО і підготовку пілотів
Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту Великої сімки із прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Лідери своїх країн обговорили військову допомогу Україні.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі Президент України.
Переговори з Мелоні
Володимир Зеленський продовжив серію двосторонніх переговорів зі світовими лідерами.
Він зустрівся із прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.
Про що говорили лідери України та Італії
Зеленський і Мелоні обговорили продовження діалогу між двома країнами.
Також темою переговорів стали військова та політична підтримка України у воєнному конфлікті з Росією.
"Необхідно вдосконалити спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів", — наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, прибув до японської Хіросіми, де відбувається саміт лідерів країн Групи семи.
Там український лідер провів переговори із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Також Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабної війни зустрівся із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.