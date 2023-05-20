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Зеленський і Мелоні у Хіросімі обговорили ППО і підготовку пілотів

20 травня 2023 14:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський і Мелоні у Хіросімі обговорили ППО і підготовку пілотів
Зустріч Володимира Зеленського і Мелоні. Скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту Великої сімки із прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Лідери своїх країн обговорили військову допомогу Україні.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі Президент України.

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Переговори з Мелоні

Володимир Зеленський продовжив серію двосторонніх переговорів зі світовими лідерами.

Він зустрівся із прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Про що говорили лідери України та Італії

Зеленський і Мелоні обговорили продовження діалогу між двома країнами.

Також темою переговорів стали військова та політична підтримка України у воєнному конфлікті з Росією.

"Необхідно вдосконалити спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, прибув до японської Хіросіми, де відбувається саміт лідерів країн Групи семи.

Там український лідер провів переговори із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Також Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабної війни зустрівся із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

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