Головна Політика ВР провалила голосування за складання депутатських повноважень Цабаля

Дата публікації: 12 травня 2026 13:56
ВР провалила голосування за складання депутатських повноважень Цабаля
Нардеп Володимир Цабаль. Фото: Парламент.ua

Народні депутати Верховної Ради не підтримали відставку свого колеги Володимира Цабаля. Він входить до фракції "Голос". "За" проголосували лише 209 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Цабаль написав заяву про складання депутатських повноважень

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Цабаля Володимира Володимировича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Голос", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", — йдеться в проєкті постанови.

Далі у списку "Голосу" на сайті ЦВК є політолог Микола Давидюк. Він може замінити Цабаля в Раді.

Сам Цабаль пройшов до парламенту під час виборів 2019 році під номером 12 партії "Голос".

Зазанчимо, що Раді сьогодні не вистачає голосів на включення законопроєктів в порядок денний. Також парламентарі провалили реформу оцінки майна.

Як писали Новини.LIVE, у Раді нещодавно зареєстрували ініціативу про те, щоб надати відпустку військовим, які прийшли на фронт з місця відбування пораканьЗокрема пропонується врегулювати правовий статус жінок, які були умовно-достроково звільнені для проходження служби. Йдеться про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також корінним народом України пропонують зробити гагаузівПроте в українському законодавстві зазначено, що корінні народи не повинні мати власного державного утворення за межами України, а гагаузи мають автономію в Молдові — Гагаузію.

Верховна Рада нардепи парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
