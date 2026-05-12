ВР провалила голосування за складання депутатських повноважень Цабаля
Народні депутати Верховної Ради не підтримали відставку свого колеги Володимира Цабаля. Він входить до фракції "Голос". "За" проголосували лише 209 нардепів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.
Цабаль написав заяву про складання депутатських повноважень
"Припинити достроково повноваження народного депутата України Цабаля Володимира Володимировича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Голос", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", — йдеться в проєкті постанови.
Далі у списку "Голосу" на сайті ЦВК є політолог Микола Давидюк. Він може замінити Цабаля в Раді.
Сам Цабаль пройшов до парламенту під час виборів 2019 році під номером 12 партії "Голос".
Зазанчимо, що Раді сьогодні не вистачає голосів на включення законопроєктів в порядок денний. Також парламентарі провалили реформу оцінки майна.
