Гагаузи можуть стати корінним народом України: законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15223 про внесення змін до Закону України "Про корінні народи України". Цим документом до переліку корінних народів України хочуть додати гагаузів. Авторами є низка нардепів від фракції "Слуга народу".

Рада може внести зміни до закону про корінні народи

Ініціативу про внесення гагаузів до корінних народів зареєстрували нардепи Руслан Горбенко, Максим Ткаченко, Сергій Козир, Віталій Войцехівський та Євгеній Брагар.

Документ передали на розгляд керівництву. Його текст поки відсутній.

Корінні народи України

Корінний народ — це спільнота, яка:

сформувалася на території України;

має власну мову, культуру та традиції;

є етнічною меншиною;

не має власної держави за межами України.

В Україні офіційно визнані три корінні народи: кримські татари, караїми та кримчаки. Їхній статус закріплений у законі "Про корінні народи України", який Верховна Рада ухвалила у 2021 році.

Кримські татари — найбільший корінний народ України. Вони сформувалися в Криму протягом століть і мають власну мову, культуру та традиції. У XV столітті кримські татари створили Кримське ханство.

У 1944 році радянська влада на чолі з Йосипом Сталіним депортувала кримських татар із Криму до Середньої Азії. Після окупації Криму Росією у 2014 році кримські татари знову зазнали переслідувань.

Караїми — невеликий тюркомовний народ, який сповідує караїмізм — окрему течію юдаїзму. Історично караїми проживали переважно у Криму, а також у містах Галичини та Волині. Сьогодні їхня чисельність дуже невелика.

Кримчаки — ще один корінний народ Криму. Вони також пов’язані з юдейською традицією, але мають окрему історію, культуру та мову. Під час Друга світова війна більшість кримчаків була знищена нацистами під час Голокосту. Сьогодні цей народ є одним із найменших у світі.

Хто такі гагаузи

Гагаузи — один із найменш відомих народів, які проживають на території України. Попри невелику чисельність, вони мають власну мову, культуру та багатовікову історію. Останніми роками навколо гагаузів дедалі частіше виникають дискусії щодо можливого надання їм статусу корінного народу України.

Це тюркомовний народ, більшість якого сповідує православ’я. Саме це робить їх унікальними, адже більшість тюркських народів традиційно є мусульманами. Їхня мова належить до тюркської мовної групи та близька до турецької.

Походження гагаузів досі залишається предметом суперечок серед істориків. Найпоширеніша версія говорить про те, що вони є нащадками огузьких і половецьких племен, які в середньовіччі оселилися на Балканах та поступово прийняли християнство.

Сьогодні найбільше гагаузів проживає в Молдові, де існує автономний регіон Гагаузія. Також громади є в Україні, Болгарії, Румунії та Туреччині.

В Україні гагаузи компактно проживають переважно на півдні Одеської області — у Буджаку, особливо в Болградському районі. Там вони мешкають поруч із болгарами, молдованами, українцями та іншими народами Бессарабії.

Чому гагаузи не мають статусу корінного народу

Оскільки в українському законодавстві зазначено, що корінні народи не повинні мати власного державного утворення за межами України, то гагаузи поки вважаються лише національною меншиною, адже мають автономію в Молдові — Гагаузію.

Попри це, в Україні періодично виникають ініціативи надати гагаузам статус корінного народу або хоча б розширити їхні культурні права. Причин для цього кілька. Серед них те, що гагаузи проживають на українських землях століттями та сформували окрему історичну спільноту саме в Бессарабії. Також частина експертів вважає, що визнання гагаузів корінним народом могло б стати додатковим кроком для підтримки етнічного різноманіття півдня України.

Втім, противники такої ідеї нагадують: український закон про корінні народи базується на міжнародному підході, де ключовим критерієм є відсутність власної державності чи автономії поза межами країни.

