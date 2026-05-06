Рада може скасувати пільгу на посилки з-за кордону до 150 євро

Комітет Верховної Ради з питань податкової політики підтримав у другому читанні законопроєкт № 12360. Він передбачає зміни до Митного Кодексу. До другого читання сюди внесли правку про скасування пільги 150 євро на посилки з-за кордону.

"Закон був про КРІ для митниці, але до другого читання внесли правку про скасування пільги 150 євро на посилки... По факту переписали закон на інший", — зазначив Железняк.

Таке рішення підтримали 16 нардепів, троє — утримались.

Крім того, комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №15112 про внесення змін до Податкового кодексу щодо скасування пільги на такі посилки.

У цьому випадку за проголосували 15 членів комітету, ще четверо — утримались.

Такі зміни хочуть запровадити з 2027-го року.

Також комітет схвалив до ухвалення в другому читанні законопроєкту №15111д щодо оподаткування цифрових платформ.

Парламент може розглянути ці проєкти законів вже 12 травня.

