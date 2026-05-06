Головна Політика Рада може скасувати пільгу на посилки з-за кордону до 150 євро

Рада може скасувати пільгу на посилки з-за кордону до 150 євро

Дата публікації: 6 травня 2026 17:35
Депутати в залі засідань. Фото: пресслужба Ради

Комітет Верховної Ради з питань податкової політики підтримав у другому читанні законопроєкт № 12360. Він передбачає зміни до Митного Кодексу. До другого читання сюди внесли правку про скасування пільги 150 євро на посилки з-за кордону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Комітет розглянув зміни до Митного та Податкового кодексів

"Закон був про КРІ для митниці, але до другого читання внесли правку про скасування пільги 150 євро на посилки... По факту переписали закон на інший", — зазначив Железняк.

Таке рішення підтримали 16 нардепів, троє — утримались.

Крім того, комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №15112 про внесення змін до Податкового кодексу щодо скасування пільги на такі посилки.

У цьому випадку за проголосували 15 членів комітету, ще четверо — утримались.

Такі зміни хочуть запровадити з 2027-го року.

Також комітет схвалив до ухвалення в другому читанні законопроєкту №15111д щодо оподаткування цифрових платформ.

Парламент може розглянути ці проєкти законів вже 12 травня.

Як писали Новини.LIVE, Кабінет міністрів пропонує Раді внести зміни до Податкового кодексу України. Йдеться про неоподаткування щомісячної грошової виплати "єСадок". Таким чином батьки отримуватимуть більщше коштів.

Крім того, нардепи пропонують дозволити пільгове розмитнення авто для військових. Зараз же їм доводиться сплатувати мито, акциз та ПДВ. Це значно збільшує кінцеву вартість авто.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
