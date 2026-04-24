Нардепи пропонують карати за заперечення Голодомору: законопроєкт

Нардепи в залі парламенту.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні. Авторами є нардепи Микола Княжицький, Євгенія Кравчук, Ігор Гузь, Микита Потураєв та Володимир Ар’єв. Документ передали на розгляд керівництву.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

За виправдовування злочинів режиму СРСР буде кримінальна відповідальність

Текст документа поки відсутній, проте один із ініціаторів — Микола Княжицький — розповів на своїй сторінці у Facebook, що саме передбачає законопроєкт.

Допис Миколи Княжицького. Фото: скриншот

"Я побачив величезний відгук суспільства щодо нашого законопроєкту про покарання за українофобію. Тому логічним продовженням захисту нашої національної безпеки став щойно зареєстрований законопроєкт про відповідальність за заперечення Голодомору № 15192. Цю ініціативу вже підтримали майже три десятка депутатів різних фракцій", — написав він.

Документ передбачає запровадження кримінальної відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу та виправдовування або применшення тяжкості злочинів тоталітарного режиму СРСР. А також покарання за наругу над пам’яттю мільйонів жертв.

Крім того, нардепи пропонують карати за виготовлення та розповсюдження матеріалів, у яких заперечується Голодомор або виправдовується цей злочин.

"Заперечення Голодомору сьогодні — це теж інструмент гібридної війни, який використовує ворог, щоб підірвати нашу ідентичність та єдність. Захист історичної правди — це фундамент нашої державності", — зазначив Княжицький.

