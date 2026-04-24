Нардепи пропонують карати за заперечення Голодомору: законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні. Авторами є нардепи Микола Княжицький, Євгенія Кравчук, Ігор Гузь, Микита Потураєв та Володимир Ар’єв. Документ передали на розгляд керівництву.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.
За виправдовування злочинів режиму СРСР буде кримінальна відповідальність
Текст документа поки відсутній, проте один із ініціаторів — Микола Княжицький — розповів на своїй сторінці у Facebook, що саме передбачає законопроєкт.
"Я побачив величезний відгук суспільства щодо нашого законопроєкту про покарання за українофобію. Тому логічним продовженням захисту нашої національної безпеки став щойно зареєстрований законопроєкт про відповідальність за заперечення Голодомору № 15192. Цю ініціативу вже підтримали майже три десятка депутатів різних фракцій", — написав він.
Документ передбачає запровадження кримінальної відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу та виправдовування або применшення тяжкості злочинів тоталітарного режиму СРСР. А також покарання за наругу над пам’яттю мільйонів жертв.
Крім того, нардепи пропонують карати за виготовлення та розповсюдження матеріалів, у яких заперечується Голодомор або виправдовується цей злочин.
"Заперечення Голодомору сьогодні — це теж інструмент гібридної війни, який використовує ворог, щоб підірвати нашу ідентичність та єдність. Захист історичної правди — це фундамент нашої державності", — зазначив Княжицький.
