Головна Політика Нардепи пропонують карати за заперечення Голодомору: законопроєкт

Нардепи пропонують карати за заперечення Голодомору: законопроєкт

Дата публікації: 24 квітня 2026 14:19
Нардепи пропонують карати за заперечення Голодомору: законопроєкт
Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні. Авторами є нардепи Микола Княжицький, Євгенія Кравчук, Ігор Гузь, Микита Потураєв та Володимир Ар’єв. Документ передали на розгляд керівництву.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

За виправдовування злочинів режиму СРСР буде кримінальна відповідальність

Текст документа поки відсутній, проте один із ініціаторів Микола Княжицький — розповів на своїй сторінці у Facebook, що саме передбачає законопроєкт.

Допис Миколи Княжицького. Фото: скриншот

"Я побачив величезний відгук суспільства щодо нашого законопроєкту про покарання за українофобію. Тому логічним продовженням захисту нашої національної безпеки став щойно зареєстрований законопроєкт про відповідальність за заперечення Голодомору № 15192. Цю ініціативу вже підтримали майже три десятка депутатів різних фракцій", — написав він.

Документ передбачає запровадження кримінальної відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу та виправдовування або применшення тяжкості злочинів тоталітарного режиму СРСР. А також покарання за наругу над пам’яттю мільйонів жертв.

Крім того, нардепи пропонують карати за виготовлення та розповсюдження матеріалів, у яких заперечується Голодомор або виправдовується цей злочин.

"Заперечення Голодомору сьогодні це теж інструмент гібридної війни, який використовує ворог, щоб підірвати нашу ідентичність та єдність. Захист історичної правди це фундамент нашої державності", — зазначив Княжицький.

Як повідомляли Новини.LIVE, парламент наступного тижня може продовжити в Україні дію воєнного стану та мобілізації. Термін чинних обмежень завершується 4 травня. Таким чином вони можуть бути продовжені до 2 серпня.

Також Новини.LIVE писали, що у Раді зараз рекордно мала кількість депутатів — 391. Проте вже наступного тижня до фракції "Слуга народу" може доєднатися ще один парламентар. Замість Дар'ї Володіної до Ради увійде Олена Київець.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
