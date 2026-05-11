В’язням, які пішли на війну, хочуть надати відпустку: законопроєкт

Депутати в залі засідання.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15225 про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Ним пропонують надати відпустку в’язням, які пішли захищати Україну. Ініцаторами є низка нардепів від фракцій "Голос", "Слуга народу" та "Батьківщина".

Законопроєкт на сайті Ради.

Які види відпусток можуть надати колишнім в'язням

Після ухвалення у травні 2024 року закону №3687-IX держава дозволила особам, які відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, вступати до лав ЗСУ за контрактом. Відтоді до українського війська долучилися понад 12 тисяч таких осіб.

Проте в пояснювальній записці зазначається, що згодом у цьому механізмі виявили низку проблем та прогалин у законодавстві. Зокрема зазначається, що військовослужбовці з числа умовно-достроково звільнених фактично мають менше прав та соціальних гарантій, ніж інші військові.

Чинне законодавство не гарантує цій категорії військових право на окремі види відпусток. Йдеться про щорічну основну відпустку, відпустку після звільнення з полону, а також можливість проходити лікування за місцем проживання або служби за рішенням військово-лікарської комісії.

Тому документом пропонується:

надати право на щорічні та додаткові відпустки;

дозволити проходження лікування за місцем проживання або служби ;

; запровадити механізм переведення до інших підрозділів ЗСУ;

розширити підстави для звільнення зі служби.

У законодавстві також пропонують врегулювати правовий статус жінок, які були умовно-достроково звільнені для проходження служби.

Наразі вони не мають права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а також не можуть бути звільнені зі служби через вагітність чи необхідність догляду за дитиною. Нові зміни мають усунути ці обмеження.

