Головна Політика

Безугла накинулась на нардепа та зламала мікрофон у Раді

Дата публікації: 30 квітня 2026 13:14
Безугла накинулась на нардепа та зламала мікрофон у Раді: відео
Мар’яна Безугла та Олександр Федієнко. Фото: кадр із відео

Нардепка Мар’яна Безугла під час виступу депутата від "Слуги народу" Олександра Федієнка накинулась на нього. Парламентар у той час говорив про необхідність ухвалення закону щодо кіберсил. Проте Безугла почала кричати, що "він все бреше".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Безугла звинуватила нардепа Федієнка у брехні

Федієнко наголосив, що законопроєкт про кіберсили дуже важливий, а його блокують через велику кількість правок. Тоді Безугла підійшла до трибуни та почала заважати зі словами "він все бреше".

Згодом нардепка заявила, що готова вибачитися за свою поведінку.

"Я перепрошу перед ним, але вважаю, що він брехав під час свого виступу", — додала вона.

Законопроєкт про космічні сили

В Україні пропонують оновити структуру Збройних сил із урахуванням сучасних викликів війни. Відповідний законопроєкт №13255, автором якого є Федір Веніславський, передбачає зміни до чинного законодавства, спрямовані на модернізацію армії.

Головна ідея документа полягає в розширенні структури Збройні сили України за рахунок нового напряму — космічного. Йдеться про можливе створення окремого підрозділу, який доповнить уже існуючі види військ, такі як Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили.

Водночас ініціатива не передбачає ведення бойових дій у космосі. Основний акцент робиться на розвитку та застосуванні сучасних технологій, які вже стали невід’ємною частиною війни. Серед них — супутниковий зв’язок, розвідка, навігаційні системи та відстеження ракетних запусків.

Очікується, що впровадження такого підходу дозволить підвищити ефективність військових операцій і забезпечити Україні кращі можливості в умовах технологічного протистояння.

Як писали Новини.LIVE, це вже не перша сутичка у Раді за участю Безуглої. Депутатка блокувала трибуну, бо вимагала відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона також розвісила по парламенту плакати з такою вимогою.

Також нещодавно стало відомо, що Генпрокуратура відкрила проти Безуглої кримінальну справу. Її підозрюють у держзраді. Причиною стала заява нардепки про 72-гу бригаду, яка тримала оборону Вугледара, після якої була зірвана планова ротація та втрачено оборонні позиції.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
