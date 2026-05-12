ВР провалила голосование за сложение депутатских полномочий Цабаля
Народные депутаты Верховной Рады не поддержали отставку своего коллеги Володимира Цабаля. Он входит во фракцию "Голос". "За" проголосовали лишь 209 нардепов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.
Цабаль написал заявление о сложении депутатских полномочий
"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Цабаля Владимира Владимировича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Голос", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", — говорится в проекте постановления.
Далее в списке "Голоса" на сайте ЦИК есть политолог Николай Давидюк. Он может заменить Цабаля в Раде.
Сам Цабаль прошел в парламент во время выборов 2019 году под номером 12 партии "Голос".
Зазанчимо, что Раде сегодня не хватает голосов на включение законопроектов в повестку дня. Также парламентарии провалили реформу оценки имущества.
