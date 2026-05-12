ВР провалила голосование за сложение депутатских полномочий Цабаля

Нардеп Владимир Цабаль. Фото: Парламент.ua

Народные депутаты Верховной Рады не поддержали отставку своего коллеги В олодимира Цабаля. Он входит во фракцию "Голос". "За" проголосовали лишь 209 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Цабаль написал заявление о сложении депутатских полномочий

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Цабаля Владимира Владимировича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Голос", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", — говорится в проекте постановления.

Далее в списке "Голоса" на сайте ЦИК есть политолог Николай Давидюк. Он может заменить Цабаля в Раде.

Сам Цабаль прошел в парламент во время выборов 2019 году под номером 12 партии "Голос".

Зазанчимо, что Раде сегодня не хватает голосов на включение законопроектов в повестку дня. Также парламентарии провалили реформу оценки имущества.

