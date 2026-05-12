Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика ВР провалила голосование за сложение депутатских полномочий Цабаля

ВР провалила голосование за сложение депутатских полномочий Цабаля

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 13:56
ВР провалила голосование за сложение депутатских полномочий Цабаля
Нардеп Владимир Цабаль. Фото: Парламент.ua

Народные депутаты Верховной Рады не поддержали отставку своего коллеги Володимира Цабаля. Он входит во фракцию "Голос". "За" проголосовали лишь 209 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Цабаль написал заявление о сложении депутатских полномочий

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Цабаля Владимира Владимировича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Голос", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", — говорится в проекте постановления.

Далее в списке "Голоса" на сайте ЦИК есть политолог Николай Давидюк. Он может заменить Цабаля в Раде.

Читайте также:

Сам Цабаль прошел в парламент во время выборов 2019 году под номером 12 партии "Голос".

Зазанчимо, что Раде сегодня не хватает голосов на включение законопроектов в повестку дня. Также парламентарии провалили реформу оценки имущества.

Как писали Новини.LIVE, в Раде недавно зарегистрировали инициативу о том, чтобы предоставить отпуск военным, которые пришли на фронт с места отбывания поракань. В частности предлагается урегулировать правовой статус женщин, которые были условно-досрочно освобождены для прохождения службы. Речь идет о отпуске в связи с беременностью и родами.

Также коренным народом Украины предлагают сделать гагаузов. Однако в украинском законодательстве указано, что коренные народы не должны иметь собственного государственного образования за пределами Украины, а гагаузы имеют автономию в Молдове — Гагаузию.

Верховная Рада нардепы парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации