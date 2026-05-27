Раде предлагают разрешить работникам медитировать на работе

Автор законопроекта о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины о введении перерыва для психологической разгрузки работников (№15281) Сергей Гривко рассказал, какие изменения предлагает ввести Верховной Раде. По его словам, работникам надо позволить заниматься медитацией или физической активностью. Такая разгрузка будет длиться до 20 минут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Гривко.

По словам Гривко, законопроект предусматривает введение на законодательном уровне перерыва для психологической разгрузки работников в качестве способа поддержания психического здоровья и психоэмоциональной устойчивости работников, профилактики профессионального выгорания и психологического истощения.

"С согласия работодателя работникам по их просьбе предоставляется в течение рабочего дня перерыв для психологической разгрузки продолжительностью до 20 минут. Перерыв для психологической разгрузки включается в рабочее время", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники могут использовать время этого перерыва для:

медитации ;

; дыхательных упражнений;

физической активности;

другой деятельности, направленной на релаксацию и восстановление сил.

"Забота о психоэмоциональном состоянии работников — важное условие эффективной и безопасной работы в современных условиях", — подчеркнул Гривко.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине планируют изменить Трудовой кодекс. К ключевым блокам в новом Трудовом кодексе будет входить цифровизация, детенизация, подход к минимальной зарплате, новые типы договоров, правила найма, увольнения, отпуска в рабочее время, защита отцовства и материнства, инспекция труда, представительство интересов работников, механизмы разрешения споров и имплементация директив ЕС. В частности будут введены новые виды трудовых договоров.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что проект нового Трудового кодекса имеет ряд рисков. В том числе есть риск сужения прав работников. В то же время омбудсмен отметил, что нынешний Кодекс законов о труде был создан в советское время и базировался на совсем других принципах трудовых отношений.