Парламент ввел в Украине новый праздник

Заседание Верховной Рады. Фото: пресс-служба парламента

В среду, 27 мая, Верховная Рада приняла постановление об установлении Дня украинской музыки. Его будут отмечать ежегодно в третью субботу сентября. "За" проголосовал 281 нардеп.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

В Украине установили День украинской музыки

"Установить в Украине День украинской музыки, который отмечать ежегодно в третью субботу сентября", — говорится в тексте постановления.

В пояснительной записке к документу отмечается, что украинская музыка в условиях войны стала важным элементом культурного сопротивления и сохранения национальной идентичности.

"Украинская музыка становится не только художественным явлением, но и мощным средством культурного сопротивления, консолидации общества и сохранения национального духа", — говорится в документе.

Авторы постановления отмечают необходимость системной поддержки украинских исполнителей и вытеснения российского культурного продукта из украинского медиапространства.

Также в документе упоминается фестиваль Червона Рута, который стал символом возрождения украинской музыки. Именно во время закрытия фестиваля в 1989 году впервые публично прозвучал запрещенный тогда гимн "Ще не вмерла Украина".

"Фестиваль вывел украинскую музыку из подполья на широкую сцену и показал силу национальной культуры как средства консолидации общества", — отмечается в пояснительной записке.

Ожидается, что День украинской музыки будет сопровождаться концертами, фестивалями, тематическими теле- и радиопрограммами, а также культурными событиями в Украине и за рубежом.

Как писали Новини.LIVE, 27 мая Рада также поддержала прекращение полномочий нардепа от "Голоса" Владимира Цабаля. Это было уже второе голосование за такой вопрос, ведь 12 мая депутатам не хватило голосов. Далее в списке "Голоса" на сайте ЦИК есть политолог Николай Давидюк.

Также парламент поддержал предоставление новых полномочий военно-врачебным комиссиям. Они получат официальные полномочия проводить медицинские осмотры кандидатов-иностранцев для службы по контракту. Инициатором законопроекта является Кабинет министров.