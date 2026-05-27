Головна Політика В Україні можуть запровадити психологічні перерви для працівників: проєкт

В Україні можуть запровадити психологічні перерви для працівників: проєкт

Дата публікації: 27 травня 2026 18:35
Депутати в залі Ради. Фото: пресслужба парламенту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо запровадження перерви для психологічного розвантаження працівників. Документ передбачає внесення змін до трудового законодавства у частині організації робочого часу. Наразі текст законопроєкту та деталі запропонованих змін ще не оприлюднені.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

законопроєкт
Законопроєкт на сайті парламенту. Фото: скриншот

У Раді зареєстрували законопроєкт про психологічне відновлення під час роботи

Ініціатива стосується можливого запровадження окремих перерв для психологічного відновлення працівників під час робочого дня.

Поки що текст документа відсутній на сайті Ради. Автором є нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко.

Після публікації тексту законопроєкту стане відомо, кого саме стосуватимуться нові норми, якою може бути тривалість таких перерв та чи будуть вони обов’язковими для роботодавців.

Документ передали на розгляд керівництву.

Як писали Новини.LIVE, 27 травня Рада запровадила нове свято в Україні. Тепер щорічно у третю суботу вересня відзначатимуть День української музики. Це свято супроводжуватиметься концертами, фестивалями, тематичними теле- та радіопрограмами.

Також нардепи погодили складання депутатських повноважень Володимиром Цабалем. Таке рішення ухвалили 257 голосами. Замість нього до парламенту увійде новий нардеп.

Верховна Рада робота трудове право
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
