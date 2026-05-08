Аналитик: новый Трудовой кодекс может сузить права матерей

Финансовый аналитик Алексей Кущ.

Финансовый аналитик Алексей Кущ раскритиковал отдельные положения проекта нового Трудового кодекса. Он отметил, что они могут привести к сужению социальных гарантий для матерей, в том числе одиноких. По его словам, если раньше место работы сохранялось за женщиной до достижения ребенком трехлетнего возраста, то в новом проекте этот срок сокращается до полутора лет.

Об этом Кущ заявил в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Эксперт раскритиковал подход к социальным гарантиям в Трудовом кодексе

По словам Куща, в документе предусмотрено сокращение периода сохранения рабочего места для женщин, находящихся в декретном отпуске, а также упрощение процедуры их увольнения. Эксперт подчеркнул, что если раньше место работы сохранялось за женщиной до достижения ребенком трехлетнего возраста, то теперь хотят сократить до полутора лет.

"С одной стороны, декларируется стимулирование рождаемости, а с другой — фактически уменьшаются социальные гарантии для матерей с маленькими детьми", — отметил он.

Также аналитик поставил под сомнение согласованность таких подходов государственной политики, указав на противоречие между заявленными целями поддержки рождаемости и содержанием отдельных положений трудовой реформы. По его мнению, вместо усиления защиты женщин с детьми, новый кодекс может наоборот ослабить их трудовые гарантии, что потенциально повлияет на решение о рождении детей.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что такие изменения требуют более глубокого общественного обсуждения и переосмысления подходов к социальной политике.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца, в новом Трудовом кодексе могут сузить права работников. Поэтому Уполномоченный ВР по правам человека просит создать отдельную рабочую группу при профильном парламентском комитете. По его словам, он будет выступать против сужения существующих прав, которые уже есть в законодательстве.

Также министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев рассказал, что в новом Трудовом договоре планируют закрепить новые форматы работы. Кроме того, должны быть улучшены права работников и работодателей. Отдельный пункт посвящен возможности официального трудоустройства молодежи.