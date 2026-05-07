Детенизация и защита: Соболев назвал главные изменения Трудового кодекса

Министр Алексей Соболев.

Новый Трудовой кодекс предусматривает три уровня изменений на рынке труда. Это гарантии для работника, прогнозируемость для работодателя и способность государства лучше работать с детенизацией и защитой трудовых прав. Для этого власть сделала 10 ключевых блоков изменений.

Об этом заявил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время презентации реформы, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Гибкая работа, цифровизация и новые договоры: что изменит Трудовой кодекс

К ключевым блокам в новом Трудовом кодексе будет входить цифровизация, детенизация, подход к минимальной зарплате, новые типы договоров, правила найма, увольнения, отпуска в рабочее время, защита отцовства и материнства, инспекция труда, представительство интересов работников, механизмы разрешения споров и имплементация директив ЕС.

По словам Соболева, кодекс даст работникам больше определенности.

"Человек должен четко понимать, на каких условиях работает, как фиксируется рабочее время, как оформляются документы, какие гарантии он имеет при увольнении, как защищается от дискриминации или давления. Отдельная логика — гибкость без потери защиты. Мне кажется, сейчас уникальный политический шанс, когда мы можем через консультации этого достичь. Дистанционная надомная гибкая работа должна быть не неформальной договоренностью, а нормальным правовым режимом с гарантией, где все понимают свои права и обязанности", — отметил он.

Также министр отметил, что для работодателя кодекс добавляет предусмотренные процедуры.

"Это важно, потому что правовая неопределенность вредит работнику и работодателям. Когда правила не четкие, растут риски споров, потом все оказывается в судах, и это не позволяет формально экономике расти", — добавил чиновник.

По словам министра Соболева, нынешнее трудовое законодательство уже не соответствует реалиям современной экономики, из-за чего часть трудовых отношений фактически находится "в тени".

Одним из ключевых нововведений также станет расширение возможностей электронного документооборота. Это позволит уменьшить административную нагрузку как для работников, так и для работодателей.

Также кодекс предусматривает появление новых видов трудовых договоров, которые позволят официально оформлять форматы работы, которые уже давно существуют на практике — в частностидистанционную, сезонную, домашнюю или работу с нефиксированным графиком.

В Министерстве отмечают, что бессрочная занятость останется основной формой трудовых отношений. В то же время новый кодекс должен учесть изменения на рынке труда и легализовать современные формы занятости, которые ранее не были четко урегулированы законом.

Отдельное внимание в документе уделяется ученическим трудовым договорам. Речь идет о возможности официального трудоустройства молодежи для получения первого опыта работы. По словам чиновников, это должно помочь работодателям в подготовке кадров и частично решить проблему дефицита работников.

Еще одним важным направлением реформы называют детенизацию рынка труда. Правительство считает, что сегодня многие люди фактически работают как наемные работники, но оформлены через другие формы занятости, из-за чего не имеют полного доступа к социальным гарантиям и защите трудовых прав.

Ожидается, что новый кодекс должен четче определить признаки трудовых отношений и помочь отграничить реальную занятость от схем дробления бизнеса через упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, документ предусматривает создание более эффективной системы разрешения трудовых споров через трудовой арбитраж. В Министерстве отмечают, что это позволит быстрее урегулировать конфликты между работниками и работодателями без многомесячных судебных процессов.

Отдельно правительство подчеркивает, что новый Трудовой кодекс является частью евроинтеграционных обязательств Украины. Реформа входит в переговорный процесс с Европейским Союзом в рамках направления "социальная политика и занятость". Кодекс должен имплементировать европейские стандарты в сфере труда и стать одним из шагов к гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС.

Как писали Новини.LIVE, если Рада примет проект нового Трудового кодекса, то он вступит в силу примерно через шесть месяцев после завершения военного положения. Также существенно расширяет право на отдых: основной ежегодный отпуск увеличивается с 24 до 28 календарных дней. Существенные изменения хотят ввести и по соцотпуску на детей — будет предоставляться на семь календарных дней без учета праздничных дней как матери, так и отцу.

