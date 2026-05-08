Лубинец предупредил о риске сужения прав в новом Трудовом кодексе

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Украине необходимо принять новый Трудовой кодекс, ведь действующее законодательство, принятое еще в 1973 году, больше не соответствует современным реалиям рынка труда. Однако Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что документ должен обновить систему, но не сужать права работников. Поэтому он будет выступать против сужения существующих прав, которые уже есть в законодательстве.

Об этом Лубинец заявил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Новый Трудовой кодекс может сузить права украинцев

Омбудсман заявил, что нынешний Кодекс законов о труде был создан в советское время и базировался на совсем других принципах трудовых отношений.

"Мы все адекватно понимаем, что закон, принятый в 1973 году при советской власти, не просто устарел — он был построен на другой логике построения трудовых отношений в обществе. Сейчас мы живем в совершенно других реалиях", — подчеркнул он.

В то же время чиновник отметил, что принятие документа в первом чтении должно стать лишь началом длительной и сложной работы над реформой. Для этого он призвал создать отдельную рабочую группу при профильном парламентском комитете и предупредил, что вокруг документа будет много дискуссий и давления со стороны разных групп.

"У работодателей — свой интерес, у работников — свой, у правительства —​​​​​​​ свой, даже у международных организаций абсолютно своя философия", — пояснил он.

Кроме того, омбудсман подчеркнул, что для него ключевыми остаются два принципа - защита прав граждан Украины и соответствие нового кодекса Конституции.

"Я буду категорически против сужения существующих прав, которые уже есть в законодательстве. Конституцию Украины никто не отменял, и на этом я точно буду стоять", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, реформа трудового законодательства должна обновить правила труда в соответствии с современными условиями, но не ухудшить социальные гарантии для работников.

Также Лубинец заявлял, что в новом Трудовом кодексе отсутствуют минимальные и максимальные пределы ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, в новом Трудовом кодексе будет больше определенности для работников и гарантий для работодателей. Также официально хотят закрепить дистанционную надомную гибкую работу. Кроме того, предусмотрено еще несколько новых видов трудовых договоров.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что новый Трудовой кодекс вступит в силу примерно через шесть месяцев после завершения военного положения. Важные изменения, в частности, будут касаться отпусков. В том числе соцотпусков на детей — его могут получить как мать, так и отец.