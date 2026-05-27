Раді пропонують дозволити працівникам медитувати на роботі

Нардепи під час засідання.

Автор законопроєкту про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо запровадження перерви для психологічного розвантаження працівників (№15281) Сергій Гривко розповів, які зміни пропонує запровадити Верховній Раді. За його словами, працівникам треба дозволити займатися медитацією чи фізичною активністю. Таке розвантаження триватиме до 20 хвилин.

За словами Гривка, законопроєкт передбачає запровадження на законодавчому рівні перерви для психологічного розвантаження працівників у якості способу підтримання психічного здоров’я та психоемоційної стійкості працівників, профілактики професійного вигорання та психологічного виснаження.

"За згодою роботодавця працівникам на їх прохання надається протягом робочого дня перерва для психологічного розвантаження тривалістю до 20 хвилин. Перерва для психологічного розвантаження включається до робочого часу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники можуть використати час цієї перерви для:

медитації ;

; дихальних вправ;

фізичної активності;

іншої діяльності, спрямованої на релаксацію та відновлення сил.

"Турбота про психоемоційний стан працівників — важлива умова ефективної та безпечної праці в сучасних умовах", — наголосив Гривко.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні планують змінити Трудовий кодекс. До ключових блоків у новому Трудовому кодексі входитиме цифровізація, детінізація, підхід до мінімальної зарплати, нові типи договорів, правила найму, звільнення, відпустки в робочий час, захист батьківства і материнства, інспекція праці, представництво інтересів працівників, механізми вирішення спорів і імплементація директив ЄС. Зокрема будуть запроваджені нові види трудових договорів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що проєкт нового Трудового кодексу має низку ризиків. У тому числі є ризик звуження прав працівників. Водночас омбудсман зазначив, що теперішній Кодекс законів про працю був створений за радянських часів і базувався на зовсім інших принципах трудових відносин.