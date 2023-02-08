Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец — Прямая трансляция

Зеленский встретился с Макроном и Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Новини.LIVE ведут прямую трансляцию встречи лидеров.

Текстовая трансляция

23:45 Макрон приветствует "поразительное мужество, прозрачность и преданность" Владимира Зеленского.

Со своей стороны Олаф Шольц приветствует "мужество", "храбрость" и "стойкость" украинцев.

23:39 Макрон уверяет Зеленского в своей воле продолжать "усилия" по доставке оружия.

"Нам нужно оружие", — обратился к странам-союзникам Владимир Зеленский.

23:36 Макрон уверяет, что Украина "может рассчитывать на нас в развитии мира.

23:35 Во время пресс-конференции в Елисейском дворце украинский президент заявил, что "счастлив быть здесь", чтобы "укрепить нашу континентальное единство".

23:29 Макрон подтвердил решительную поддержку Украины.

"Мы стоим на стороне Украины, твердо с решимостью сопровождать ее к победе", — подчеркнул президент Франции.

По его словам, то, что сейчас происходит в Украине, влияет на будущее Европы.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британский народ и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны. Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будут приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков Украине.

Добавим, что завтра Зеленский планирует встретиться с премьером Италии Джорджией Мелони в Брюсселе.