Зеленський переговорив із Ріші Сунаком у Великій Британії - про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак

Президент України Володимир Зеленський зараз перебуває у Великій Британії. З прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком український лідер обговорив оборонну співпрацю.

Про це Зеленський написав у Telegram.

Про що говорив Зеленський із Ріші Сунаком

"Поінформував Прем'єр-міністра Великої Британії про ситуацію на фронті та про потреби Збройних сил України в озброєнні та військовій техніці. Україні важливо отримати необхідну зброю від наших союзників, щоб зупинити російський наступ та звільнити всі тимчасово окуповані українські території", — написав український лідер.

При цьому Зеленський подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Лондона. Це другий закордонний візит Президента від початку повномасштабного вторгнення росії. Зазначимо, що зустрів Президента України прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, про що свідчить фото у Twitter.