Нардепы поддержали возобновление конкурсов на государственную службу

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13478-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов и совершенствования порядка поступления, прохождения, прекращения государственной службы. "За" проголосовали 236 нардепов. Документ является требованием Ukraine Facility.

В Украине планируют создать кандидатский и кадровый резервы

Если документ примут в целом, то в Украине будут введены новые цифровые инструменты. А также изменятся подходы к оценке работников.

В частности, будет создан кандидатский и кадровый резервы. Если претендент успешно проходит конкурс, но не получает должность, его автоматически включают в резерв. Это позволяет в будущем получить предложение на аналогичную должность без повторного прохождения полного конкурсного отбора и сбора документов.

Лица, получившие наивысшую оценку по ежегодному оцениванию, могут быть повышены в течение года без участия в конкурсе.

Приоритетом хотят сделать поддержку ветеранов. В случае равного уровня профессиональной подготовки преимущество будет предоставляться именно ветеранам, путем повышения их конкурсных баллов.

Законопроектом отменяется практика автоматического увольнения из-за одной негативной оценки. Это должно снизить административное давление и дать возможность работникам исправить результаты.

Также вводится система адаптации для новых работников, чтобы облегчить их вхождение в рабочие процессы.

Участники комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы должны иметь не менее пятилетний опыт в сфере управления персоналом или государственного управления, а также полную политическую нейтральность.

Для кандидатов на должности категории "А" вводится дополнительная предварительная проверка перед финальным этапом отбора.

Отдельный блок изменений касается должностей, на которые людей назначали без конкурса во время военного положения.

Закон устанавливает четкие сроки проведения конкурсных процедур после его завершения для органов местного самоуправления:

категория "А" — с 1 июня 2026 года (до 9 месяцев)

категория "Б" — с 1 июля 2026 года (до 12 месяцев)

категория "В" — с 1 сентября 2026 года (до 18 месяцев).

Устанавливаются предельные сроки пребывания лиц, назначенных без конкурса:

категории "А" и "Б" — до 18 месяцев после возобновления конкурсов;

категория "В" и органы местного самоуправления — до 24 месяцев.

Также запрещается перевод лиц, назначенных без конкурса, на другие должности государственной службы.

После возобновления конкурсов руководитель органа может принять решение о продолжении работы действующего служащего без повторного конкурса, но только с его согласия и при определенных условиях.

