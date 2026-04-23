Президент предлагает предоставить более широкие полномочия главам нескольких администраций

Президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений, которыми предлагает предоставить более широкие полномочия главам нескольких военных администраций. Речь идет о населенных пунктах Волновахского и Мариупольского районов Донецкой области и Новопавловской сельской военной администрации Днепропетровской области. Документы переданы на рассмотрение руководству парламента.

Какие полномочия могут получить руководители администраций в прифронтовых районах

Текст документ пока отсутствует, однако в названии проектов постано сказано, что таким лицам могут предоставить полномочия, предусмотренные частью второй ст. 10 ЗУ "О правовом режиме военного положения".

Согласно этому пункту, начальник военной администрации получает право выполнять функции местной власти — в частности, полномочия районного совета, его исполнительных органов и руководства громады. Фактически это означает, что ключевые управленческие решения в районе будут приниматься единолично.

Также руководитель администрации может самостоятельно определять структуру исполнительных органов: менять состав подразделений, перераспределять обязанности и кадровые ресурсы. Работников, чьи должности не войдут в обновленную структуру, могут перевести на другие должности или отправить в простой.

Кроме этого, все органы местного самоуправления, а также коммунальные предприятия, учреждения и организации района подчиняются военной администрации.

