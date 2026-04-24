Рада может разрешить военным ввозить авто без пошлины: законопроект

Дата публикации 24 апреля 2026 17:47
Депутаты в сессионном зале. Фото: пресс-служба ВР

В Верховной Раде появились законопроекты по ввозу военными в Украину транспортных средств. Речь идет о нулевой пошлине и нулевом налоге для действующих военнослужащих. Автором является нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Законопроекты на сайте Рады. Фото: скриншот

Парламент рассмотрит льготы на ввоз авто для военных

Тексты документов пока отсутствуют. Законопроекты передали на рассмотрение руководству.

Инициатива может существенно упростить доступ военных к транспорту, который часто используется как для выполнения служебных задач, так и для личных нужд. Сейчас ввоз автомобилей в Украину предусматривает уплату пошлины, акциза и НДС, что значительно увеличивает конечную стоимость авто.

В случае принятия изменений военнослужащие смогут экономить значительные суммы при покупке и ввозе транспортных средств из-за рубежа. В то же время детали механизма, возможные ограничения и перечень лиц, которые смогут воспользоваться льготой, станут известны после обнародования полного текста законопроектов.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, сегодня, 24 апреля, в парламенте также зарегистрировали законопроект об отмене налога на ежемесячную денежную выплату "еСадок". Такую инициативу подало правительство. Таким образом родители могут получить больше средств.

Также нардепы могут ввести уголовную ответственность за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Авторы законопроекта считают, что отрицание Голодомора — это тоже инструмент гибридной войны. Кроме того, хотят наказывать за изготовление и распространение материалов, в которых отрицается Голодомор.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
