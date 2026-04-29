Нардепи підтримали відновлення конкурсів на державну службу

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №13478-1 про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби. "За" проголосували 236 нардепів. Документ є вимогою Ukraine Facility.

В Україні планують створити кандидатський та кадровий резерви

Якщо документ ухвалять в цілому, то в Україні буде запроваджено нові цифрові інструменти. А також зміняться підходи до оцінювання працівників.

Зокрема, буде створено кандидатський та кадровий резерви. Якщо претендент успішно проходить конкурс, але не отримує посаду, його автоматично включають до резерву. Це дозволяє в майбутньому отримати пропозицію на аналогічну посаду без повторного проходження повного конкурсного відбору та збору документів.

Особи, які отримали найвищу оцінку за щорічним оцінюванням, можуть бути підвищені протягом року без участі у конкурсі.

Пріоритетом хочуть зробити підтримку ветеранів. У разі рівного рівня професійної підготовки перевага надаватиметься саме ветеранам, шляхом підвищення їх конкурсних балів.

Законопроєктом скасовується практика автоматичного звільнення через одну негативну оцінку. Це має знизити адміністративний тиск і дати можливість працівникам виправити результати.

Також запроваджується система адаптації для нових працівників, щоб полегшити їх входження в робочі процеси.

Учасники комісії з питань вищого корпусу держслужби мають мати щонайменше п’ятирічний досвід у сфері управління персоналом або державного управління, а також повну політичну нейтральність.

Для кандидатів на посади категорії "А" вводиться додаткова попередня перевірка перед фінальним етапом відбору.

Окремий блок змін стосується посад, на які людей призначали без конкурсу під час воєнного стану.

Закон встановлює чіткі строки проведення конкурсних процедур після його завершення для органів місцевого самоврядування:

категорія "А" — з 1 червня 2026 року (до 9 місяців)

категорія "Б" — з 1 липня 2026 року (до 12 місяців)

категорія "В" — з 1 вересня 2026 року (до 18 місяців).

Встановлюються граничні строки перебування осіб, призначених без конкурсу:

категорії "А" і "Б" — до 18 місяців після відновлення конкурсів;

категорія "В" і органи місцевого самоврядування — до 24 місяців.

Також забороняється переведення осіб, призначених без конкурсу, на інші посади державної служби.

Після відновлення конкурсів керівник органу може ухвалити рішення про продовження роботи чинного службовця без повторного конкурсу, але лише за його згодою та за певних умов.

