ВР поддержала за основу законопроект об альтернативной энергетике

Верховная Рада повторно рассмотрела законопроект №14271, который предусматривает изменения в регулирование рынка возобновляемой энергетики в Украине. Нардепы 29 апреля поддержали этот документ за основу. "За" проголосовали 236 нардепов.

Нардепы намерены перезапустить зеленую энергетику

Документом планируется сделать систему более стабильной, привлекательной для инвесторов и менее зависимой от бюджетной нагрузки. Акцент направлен на развитие альтернативных источников энергии — солнечной, ветровой и других видов генерации.

Нардепы отмечают, что в условиях энергетических вызовов и войны этот вопрос приобретает особое значение, ведь позволяет диверсифицировать энергосистему и уменьшить зависимость от традиционных ресурсов.

В целом законопроект предлагает обновить механизмы функционирования рынка. В частности:

усовершенствовать систему поддержки производителей "зеленой" энергии ;

; урегулировать финансовые расчеты между участниками рынка;

создать более прозрачные и предсказуемые условия для инвесторов.

Ожидается, что это поможет уменьшить накопленные долги в секторе и улучшить платежную дисциплину.

Также новые правила должны обеспечить более понятные гарантии возврата вложенных средств.

Этот документ может стать важным шагом для развития "зеленой" энергетики и укрепления энергетической независимости страны.

