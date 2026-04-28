Главная Политика Парламент продлил срок мобилизации в Украине

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 13:22
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада уже 19-й раз продлила срок мобилизации в Украине. Она продлится до 2 августа 2026 года. Такое решение поддержали 304 нардепа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 28 апреля.

законопроєкт про мобілізацію
Законопроект о мобилизации на сайте Рады. Фото: скриншот

"Утвердить указ президента Украины от 27 апреля 2026 года №343/2026 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", — говорится в тексте закона.

Таким образом мобилизацию продлили еще на три месяца — до 2 августа 2026 года.

Как писали Новини.LIVE, сегодня парламент также продлил срок действия военного положения. Он тоже продлится как минимум до 2 августа. Соответствующее решение приняли 315 нардепов.

Кроме того, сегодня Верховная Рада пополнилась еще одним депутатом. Присягу приняла Елена Киевец. Она вошла во фракцию "Слуга народа".

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
