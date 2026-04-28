Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада продлила военное положение еще на 90 дней

Рада продлила военное положение еще на 90 дней

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 12:56
Рада продлила военное положение еще на 90 дней
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада уже 19-й раз продлила действие военного положения в Украине еще на 90 дней. Такие ограничения будут действовать с 4 мая до 2 августа 2026 года. Соответствующее решение приняли 315 нардепов во время заседания парламента во вторник, 28 апреля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

законопроєкт про воєнний стан
Законопроект о военном положении на сайте Рады. Фото: скриншот

"Утвердить указ президента от 27 апреля 2026 года №342/2026 "О продлении срока действия военного положения", — говорится в документе.

Срок действия нынешнего военного положения и мобилизации завершается 3 мая.

Как сообщали Новини.LIVE, в парламенте появился новый народный депутат. Во фракцию "Слуга народа" вошла Елена Киевец. Парламентарий приняла присягу 28 апреля.

В то же время нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль заявил, что слагает мандат. Согласно списку ЦИК, его может заменить в Раде политолог Николай Давидюк. Пока официальной информации о возможном вхождении Давидюка в Раду нет.

Верховная Рада военное положение парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации