Рада продлила военное положение еще на 90 дней

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада уже 19-й раз продлила действие военного положения в Украине еще на 90 дней. Такие ограничения будут действовать с 4 мая до 2 августа 2026 года. Соответствующее решение приняли 315 нардепов во время заседания парламента во вторник, 28 апреля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Законопроект о военном положении на сайте Рады. Фото: скриншот

"Утвердить указ президента от 27 апреля 2026 года №342/2026 "О продлении срока действия военного положения", — говорится в документе.

Срок действия нынешнего военного положения и мобилизации завершается 3 мая.

Как сообщали Новини.LIVE, в парламенте появился новый народный депутат. Во фракцию "Слуга народа" вошла Елена Киевец. Парламентарий приняла присягу 28 апреля.

Читайте также:

В то же время нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль заявил, что слагает мандат. Согласно списку ЦИК, его может заменить в Раде политолог Николай Давидюк. Пока официальной информации о возможном вхождении Давидюка в Раду нет.