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Рада назначила трех министров: результаты голосования

21 марта 2023 12:44
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Парламент проголосовал по трем кадровым вопросам
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ходе пленарного заседания Верховной Рады сегодня, 21 марта, народные депутаты приняли ряд кадровых решений. В частности, состоялось голосование по новым должностям для экс-министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, экс- главы Укрзализныци Александра Камышина, а также был назначен новый министр образования и науки.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Михаил Федоров стал вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины. За его назначение отдали свои голоса 311 народных избранников.

Федоров голосование 21 марта

Александр Камышин стал новым министром по стратегическим отраслям промышленности Украины. За это решение проголосовали 312 народных депутатов.

Камышин голосование 21 марта

Оксен Лисовой был назначен новым министром образования и науки. За его назначение проголосовали 313 народных депутатов.

Назначение оксеня лесного

Напомним, после отставки из Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлетт заявил, что продолжит работать в этой сфере.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций согласовал кандидатуру директора национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лесного на должность министра образования и науки.

Также ранее Рада отправила в отставку министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Глава Укрзализныци Александр Камышин 27 февраля заявил, что подает в отставку в связи с переходом на новую должность.

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