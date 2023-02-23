​​​​​​​Лероса вигнали із Верховної Ради до вересня: деталі

Гео Лерос не зможе брати участь у пленарних засіданнях парламенту до вересня

Верховна Рада проголосувала за відсторонення позафракційного депутата Гео Лероса від пленарних засідань. Заборона діятиме до кінця поточної сесії, тобто до початку вересня.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Тимчасова заборона для Лероса

Верховна Рада проголосувала за відсторонення позафракційного депутата Гео Лероса від від пленарних засідань.

"За" проголосував 261 народний депутат. Цю ініціативу підтримали усі фракції та депутатські групи, крім "Голосу" і "Європейської Солідарності".

Як пояснив Железняк, Лерос втратив право на участь у пленарних засіданнях Верховної Ради до кінця поточної сесії, яка через режим безперервного засідання має завершитися на початку вересня 2023 року, або до припинення воєнного стану і зміни спецрежиму роботи Ради на звичайний.

"Тобто, найімовірніше, на півроку", — наголосив колега тимчасового вигнанця.

Коментар Лероса

Народний депутат Гео Лерос підтвердив факт голосування, опублікувавши фото табло з його результатами.

Це рішення Рада, на думку Лероса, ухвалила через негативні репліки на адресу голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

“Сьогодні Верховна Рада відсторонила мене до кінця року від засідань Верховної Ради, через те, що я посмів відвертого агента кремля Андрія Єрмака назвати "фсбешною гнидою" в його присутності, та присутності "найвеличнішого імператора", — написав відсторонений нардеп.

Нагадаємо, що рік тому, у січні 2022 року, Державне бюро розслідувань передало до суду справу стосовно народного депутата України Гео Лероса. Парламентар обвинувачувався у вчиненні хуліганства та умисному невиконанні рішення суду.

Фото: Telegram Лероса